Kaçak üretilen 13 bin maske ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'deki bir iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak üretilen 13 bin maske, 462 koruyucu tulum ve 1000 maske lastiği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'ndeki iş yerinde kaçak üretim yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Adrese operasyon düzenleyen jandarma, 13 bin maske, 462 koruyucu tulum ve 1000 maske lastiği ele geçirdi.

İş yerindeki ürünler, Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.