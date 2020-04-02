Kaçak üretilen 8 bin maske ve kesilmiş kumaş ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca ve Çayırova ilçelerinde izinsiz ve steril şartlara aykırı şekilde üretilen 8 bin maske, maske yapılmak üzere kesilmiş kumaş ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara yönelik çalışma başlattı.

Darıca ve Çayırova ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 bin cerrahi maske, 6 bin cerrahi maske yapılmak üzere kesilmiş kumaş ve çok sayıda cerrahi maske yapılabilecek malzeme ele geçirildi.

İmalathanedeki şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.