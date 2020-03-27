Kaçak üretilen kaya tuzlu 418 maske ele geçirildi - Son Dakika

ÇANKIRI'da polis, kaçak maske üretimi yapan 4 iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda, içerisine kaya tuzu koyularak hazırlanan 418 maske ele geçirildi.

Çankırı'da polis ekipleri, kentte 4 ayrı iş yerinde kaçak maske üretildiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, belirlenen iş yerlerine baskın düzenledi. Baskında, içerisine kaya tuzu koyularak hazırlanan 418 kaçak maske ele geçirildi. Şüphelilerin, kaya tuzunu nefes alıp verirken rahatlattığı gerekçesiyle maskelerin içerisine koydukları belirlendi.İş yerlerinde yapılan aramada, 3 kilogram kaya tuzu ile maske yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 618 bez parçası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, soruşturma devam ediyor.