Son Dakika Haberleri: Kaçak ürettiği silahları piyasaya sürmekten tutuklandı
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Kaçak ürettiği silahları piyasaya sürmekten tutuklandı

6 saat önce

İstanbul'da kaçak ürettiği silahları piyasaya sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kaçak ürettiği silahları piyasaya sürmekten tutuklandı, System.String[]

İstanbul'da kaçak ürettiği silahları piyasaya sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesinde yasa dışı silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli A.S.M.'nin piyasaya silah sürdüğünü ve düzenli olarak giriş çıkış yaptığı belirlenen eve operasyon düzenlendi.

Girmek üzereyken yakalanan şüpheli A.S.M.'nin elindeki çantada 3 tabanca, 3 yedek şarjör ve 3 namlu temizleme fırçası ele geçirildi.

Evde yapılan aramada da 1 tabanca, 2 yedek şarjör, 4 mermi, 1 hazır namlu ve 2 namlu yapılmak üzere delinmiş çelik boru ile çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:14 Kaynak: AA
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