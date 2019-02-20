Son Dakika Haberleri: Kaçak Ürettikleri Silahları İnternetten Satan Şebekeye Operasyon: 17 Gözaltı

Kaçak Ürettikleri Silahları İnternetten Satan Şebekeye Operasyon: 17 Gözaltı

16 dakika önce

KONYA'da 'merdiven altı' diye tabir edilen kaçak atölyelerde üretilen tüfek ve kurusıkıdan dönüştürülen tabancaları internet üzerinden satan şebekeye yönelik operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.

Kaçak Ürettikleri Silahları İnternetten Satan Şebekeye Operasyon: 17 Gözaltı, System.String[]
KONYA'da 'merdiven altı' diye tabir edilen kaçak atölyelerde üretilen tüfek ve kurusıkıdan dönüştürülen tabancaları internet üzerinden satan şebekeye yönelik operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 37 tabanca, 30 fişek, 81 icra yayı ile atölye ekipmanları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tüfek üretiminin yoğunlukta yapıldığı Beyşehir'de kaçak silah üretimi yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, şebeke üyelerinin 'merdiven altı' diye tabir edilen atölyelerde ürettikleri tüfek ile kurusıkıdan dönüştürdükleri tabancaları internetten satıp, alıcıya kargo ve kuryeyle ulaştırdıklarını belirledi. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından soruşturma kapsamında 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekipleri, bugün sabah saatlerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Yapılan aramada ise 37 tabanca, 30 fişek, 81 icra yayı ve ile atölye ekipmanları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:54 Kaynak: DHA

Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Ortağı ile Arkadaşını Vuran Saldırgan, Yakalanacağını Anlayınca İntihar Etti Osmanlı Dönemine Ait Kehanet Gökküresini 1 Milyon Dolara Satmaya Çalışılırken Yakalandılar

Yasa Dışı Bahis Çetesinin Günlük Cirosu 400 Bin Lira Küçük Bir Oyunla Başladığı Tekvandoda Dünya Şampiyonu Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 13:10:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak Ürettikleri Silahları İnternetten Satan Şebekeye Operasyon: 17 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]