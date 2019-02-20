Kaçak Ürettikleri Silahları İnternetten Satan Şebekeye Operasyon: 17 Gözaltı
16 dakika önce
KONYA'da 'merdiven altı' diye tabir edilen kaçak atölyelerde üretilen tüfek ve kurusıkıdan dönüştürülen tabancaları internet üzerinden satan şebekeye yönelik operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.
KONYA'da 'merdiven altı' diye tabir edilen kaçak atölyelerde üretilen tüfek ve kurusıkıdan dönüştürülen tabancaları internet üzerinden satan şebekeye yönelik operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 37 tabanca, 30 fişek, 81 icra yayı ile atölye ekipmanları ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, tüfek üretiminin yoğunlukta yapıldığı Beyşehir
'de kaçak silah üretimi yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, şebeke üyelerinin 'merdiven altı' diye tabir edilen atölyelerde ürettikleri tüfek ile kurusıkıdan dönüştürdükleri tabancaları internetten satıp, alıcıya kargo ve kuryeyle ulaştırdıklarını belirledi. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından soruşturma kapsamında 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis
ekipleri, bugün sabah saatlerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Yapılan aramada ise 37 tabanca, 30 fişek, 81 icra yayı ve ile atölye ekipmanları ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi.
- Konya
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:54 Kaynak: DHA
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