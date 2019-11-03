Son Dakika Haberleri: Kaçak ürün operasyonu: 2 bin 400 paket kaçak sigara, 175 şişe kaçak içki, 2 bin 722 adet kaçak...
Son Dakika 3. Sayfa Kaçak ürün operasyonu: 2 bin 400 paket kaçak sigara, 175 şişe kaçak içki, 2 bin 722 adet kaçak...

Kaçak ürün operasyonu: 2 bin 400 paket kaçak sigara, 175 şişe kaçak içki, 2 bin 722 adet kaçak...

6 saat önce

Kaçak ürün operasyonu: 2 bin 400 paket kaçak sigara, 175 şişe kaçak içki, 2 bin 722 adet kaçak cinsel uyarıcı haplar ele geçirildi Adana'da polis, Mısır Çarşısı'na yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak sigara, içki ve cinsel uyarıcı hap ele geçirdiADANA - Adana'da polis Mısır Çarşısına...

Kaçak ürün operasyonu: 2 bin 400 paket kaçak sigara, 175 şişe kaçak içki, 2 bin 722 adet kaçak cinsel uyarıcı haplar ele geçirildi

Adana'da polis, Mısır Çarşısı'na yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak sigara, içki ve cinsel uyarıcı hap ele geçirdi

ADANA - Adana'da polis Mısır Çarşısına yaptığı operasyonda 2 bin 400 paket kaçak sigara, 175 şişe kaçak içki, 2 bin 722 adet kaçak cinsel uyarıcı haplar ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Mısır Çarşısı olarak bilinen Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi 28013 Sokak'ta bulunan seyyar satıcıların kaçak ürün sattığı ihbarını aldı.

Polis çarşıya yaptığı baskında 2 bin 400 paket kaçak sigara, 175 şişe kaçak içki, 2 bin 722 adet kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirdi.

Polis kaçak ürün satan şahıslara adli ve idari işlem başlattı.

Kaçak ürün operasyonu: 2 bin 400 paket kaçak sigara, 175 şişe kaçak içki, 2 bin 722 adet kaçak...

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:45 Kaynak: İHA
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