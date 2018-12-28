Son Dakika Haberleri: Kaçak ve Sahte İçkileri Halıyla Kamufle Etmişler

Kaçak ve Sahte İçkileri Halıyla Kamufle Etmişler

1 saat önce

Kırşehir'de, bir otomobilde yapılan aramada, bagajda halıların altına saklanmış 51 şişe kaçak ve sahte içki bulundu, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçak ve Sahte İçkileri Halıyla Kamufle Etmişler, System.String[]
Kırşehir'de, bir otomobilde yapılan aramada, bagajda halıların altına saklanmış 51 şişe kaçak ve sahte içki bulundu, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki eğlence mekanları ile alkol satan bazı iş yerlerine kaçak ve sahte içki sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine kentin giriş ve çıkışlarında araçlarda arama gerçekleştirdi.

Kırşehir- Kayseri karayolu Ortaköy kavşağında durdurulan bir otomobilin bagajında, halıların altına gizlenmiş 51 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.A, A.Y. ve B.K. emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:32 Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel
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