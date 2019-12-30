Kaçak villa yıkıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaçak villa yıkıldı - Son Dakika

Kaçak villa yıkıldı

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi, Güneybudaklar Mahallesi'nde kaçak olarak yapılan villayı yıktı.

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Osmangazi Belediyesi, Güneybudaklar Mahallesi'nde kaçak olarak yapılan villayı yıktı.


Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde bulunan kaçak yapılara geçit vermiyor. Güneybudaklar Mahallesi'nde henüz inşaat safhasında olan 2 katlı villa yıkıldı. Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan villa iş makinesi ile yıkılarak kullanılamaz hale getirildi. Geniş güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri hususunda uyarırken, ruhsatsız ve kaçak yapıya asla izin vermeyeceklerini belirtti. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:57 Kaynak: İHA
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