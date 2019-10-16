Son Dakika Haberleri: Kaçak yaban keçisi avı yapmak isterken suçüstü yakalandılar
Son Dakika Güncel Kaçak yaban keçisi avı yapmak isterken suçüstü yakalandılar

Kaçak yaban keçisi avı yapmak isterken suçüstü yakalandılar

2 saat önce

Erzincan'ın Kemah ilçesinde, izinsiz yaban keçisi avlamaya çalışan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Kaçak yaban keçisi avı yapmak isterken suçüstü yakalandılar, System.String[]

Erzincan'ın Kemah ilçesinde, izinsiz yaban keçisi avlamaya çalışan 3 kişi suçüstü yakalandı.

İddiaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri, bazı şüphelilerin, ilçenin Kardere ile Karacalar köyü arasındaki Akça Devlet Avlağı'nda izinsiz olarak koruma altındaki yaban keçisi avlamaya çalıştıkları ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede yaptıkları kontrollerde, yaban keçisi avı yapmaya çalışan 3 şüpheliyi avlanamadan yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında 3 tüfek ele geçirildi.

Bu silahları jandarma ekibine teslim eden Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri, zanlılara ise "yasa dışı yollarla avlanma" suçundan toplam 4 bin 237 lira para cezası uyguladı.

Yetkililer, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerinin sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla av koruma ve kontrol faaliyetlerine etkin şekilde devam edeceğini belirtti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erzincan, Kemah, Akça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:04 Kaynak: AA
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