Son Dakika Haberleri: Kaçak Yaban Keçisi Avına 21 Bin 855 Lira Ceza

Kaçak Yaban Keçisi Avına 21 Bin 855 Lira Ceza

1 saat önce

Mersin'de kaçak olarak yaban keçisi avladığı belirlenen 2 kişiye toplam 21 bin 855 lira ceza uygulandı.

Kaçak Yaban Keçisi Avına 21 Bin 855 Lira Ceza, System.String[]
Mersin'de kaçak olarak yaban keçisi avladığı belirlenen 2 kişiye toplam 21 bin 855 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Mersin Şubesine bağlı Tarsus DKMP Şefliği ekipleri, Kadıncık Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2 kişinin yivli silahla yaban keçisi avladığını tespit etti.

Yaralı bulunan yaban keçisi, tedavi için getirildiği Tarsus Hayvan Parkı'nda müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçak avcılık yapan 2 kişiye ise toplam 21 bin 855 lira idari yaptırım ve tazminat cezası verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:50 Kaynak: AA

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