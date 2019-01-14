Kaçak Yaban Keçisi Avına 21 Bin 855 Lira Ceza
1 saat önce
Mersin'de kaçak olarak yaban keçisi avladığı belirlenen 2 kişiye toplam 21 bin 855 lira ceza uygulandı.
Mersin
'de kaçak olarak yaban keçisi avladığı belirlenen 2 kişiye toplam 21 bin 855 lira ceza uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar
(DKMP) 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Mersin Şubesine bağlı Tarsus
DKMP Şefliği ekipleri, Kadıncık Vadisi Yaban
Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2 kişinin yivli silahla yaban keçisi avladığını tespit etti.
Yaralı bulunan yaban keçisi, tedavi için getirildiği Tarsus Hayvan Parkı'nda müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaçak avcılık yapan 2 kişiye ise toplam 21 bin 855 lira idari yaptırım ve tazminat cezası verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:50 Kaynak: AA
Son Dakika! Benzin ve Motorine Çifte Zam Geliyor
Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı İhbarı ile Ortaya Çıkarılan Roma Dönemine Ait Mozaikler Turizme Katkı Sağlayacak
Cezaevine Götürülürken Kaçmaya Çalışan Mahkum, Başından Vuruldu
70 Milyonluk Büyük İkramiyeyi Kazandı Ama Hala Parasını Almadı