Son Dakika Haberleri: Kaçak yaban keçisi avına 26 bin TL ceza
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kaçak yaban keçisi avına 26 bin TL ceza

57 dakika önce

Antalya'da dağlık alanda yaban keçisi avındaki iki kişi, avladıkları keçi ile birlikte suçüstü yakalandı.

Kaçak yaban keçisi avına 26 bin TL ceza, System.String[]
Antalya'da dağlık alanda yaban keçisi avındaki iki kişi, avladıkları keçi ile birlikte suçüstü yakalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü merkez ekipleri Antalya'nın Serik ilçesi Gebiz Mahallesi'ndeki dağlık alanda yaban keçisi avına giden 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Gelen ihbarı değerlendiren DKMP Antalya Şube Müdürlüğü merkez ekipleri zaman kaybetmeden olay yerine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda kaçak avcıların yeri tespit edilerek kaçak avcı ve iştirakçi toplam 2 kişi yanlarında avladıkları yaban keçisiyle birlikte yakalandı. İlgili şahsın ruhsatsız yivli tüfeğine el konularak Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi. Av Koruma ve Kontrol ekipleri tarafından şahıslara olayla ilgili tutanak tutularak koruma altında olan yaban hayvanını avlayan şahıslara 22 bin 600 TL tazminat cezası ve 3 bin 598 TL idari para cezası olmak üzere toplam 26 bin 198 TL cezai işlem uygulandı. - ANTALYA
Antalya, Gebiz, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dünya bir paket sigaraya ne kadar para ödüyor?
Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı, 4 bin 827 TL ceza yedi Rapçi Travis Scott, sevgilisi Kylie Jenner'a 2,8 milyon TL değerinde kolye hediye etti Yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı çift, hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 16:01:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak yaban keçisi avına 26 bin TL ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]