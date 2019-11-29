Kaçak yaban keçisi avına 30 bin lira ceza

Hatay'da yaban keçisi avlayan 4 kaçak avcıya toplam 30 bin 390 lira para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DKMP ekiplerinin yaban hayattaki türleri korumak adına av koruma ve kontrol çalışmaları titizlikle sürüyor.

Bu kapsamdaki çalışmalar kapsamında İskenderun- Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda inceleme yapan ekipler, 4 kaçak avcının yaban keçisi avladıklarını belirledi.

Kaçak avcılara 'kara avcılığı muhalefet kanunu maddesi' ihlalinden toplam 30 bin 390 lira para cezası uygulandı.

Açıklamada, korunan bir tür olan yaban keçisi avlamanın yasak olduğu hatırlatıldı.