Kaçak avlanan 4 kişiye 70 bin lira ceza - Son Dakika

Kaçak avlanan 4 kişiye 70 bin lira ceza

01.12.2020 16:05
Kaçak avlanan 4 kişiye 70 bin lira ceza, System.String[]

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü Antalya Şube'ye bağlı av koruma ekiplerinin yaptığı denetimde, kaçak avlandıkları belirlenen 4 kişiye toplam 70 bin 46 lira idari para cezası ve tazminat işlemi uygulandı.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü Antalya Şube'ye bağlı av koruma ekiplerinin yaptığı denetimde, kaçak avlandıkları belirlenen 4 kişiye toplam 70 bin 46 lira idari para cezası ve tazminat işlemi uygulandı. Kaçak şekilde avlanan iki yaban keçisine ise el konuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü Antalya Şube'ye bağlı av koruma ekipleri, kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Sarıçınar mevkisine baskın yaptı. Baskında yaban keçisi avına geldiğini fakat vuramadığını söyleyen 1 kişi yakalandı. Adı açıklanmayan kişiye milli park içerisinde, avcılık belgesi olmadan ve avlanma süreleri dışında avlanmaktan, yaban hayvanlarının üreme, tüy değiştirme ve göç dönemlerinde rahatsız edilmesinden dolayı toplam 5 bin 512 TL idari para cezası uygulandı.

HEM PARA CEZASI HEM TAZMİNATAntalya Şube Müdürlüğü'ne bağlı Finike Şefliği Av Koruma ekiplerince yapılan rutin av koruma ve kontrol denetiminde ise Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Çukuralıç mevkisinde yasa dışı avcılık yapan 3 kişi yakalandı. Kaçak avlananların vurduğu biri 12, diğeri 5 yaşında iki yaban keçisine el konuldu. Kaçak avlananlar hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 8 bin 980 TL idari para cezası ve 55 bin 554 TL tazminat işlemi uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur Bölge Müdürü Mahmut Temel, "Bölge Müdürlüğümüzce av sezonu boyunca koruma kontrol çalışmaları yoğun bir şekilde devam edecektir" dedi.


Kaçak avlanan 4 kişiye 70 bin lira ceza
Kaçak avlanan 4 kişiye 70 bin lira ceza
Kaçak avlanan 4 kişiye 70 bin lira ceza
Kaçak avlanan 4 kişiye 70 bin lira ceza
Kaçak avlanan 4 kişiye 70 bin lira ceza
Kaçak avlanan 4 kişiye 70 bin lira ceza

Para Cezası, Antalya, Finike, Yaban, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak avlanan 4 kişiye 70 bin lira ceza - Son Dakika


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