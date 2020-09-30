Kaçak yaban keçisi avlayan 2 kişiye 33 bin lira ceza - Son Dakika

Kaçak yaban keçisi avlayan 2 kişiye 33 bin lira ceza

Mersin'de kaçak olarak yaban keçisi avlayan 2 kişiye toplam 33 bin 111 lira ceza kesildi.

Kaçak yaban keçisi avlayan 2 kişiye 33 bin lira ceza, System.String[]

Mersin'de kaçak olarak yaban keçisi avlayan 2 kişiye toplam 33 bin 111 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Mersin Şube Müdürlüğü merkez av koruma ekipleri, Cehennemderesi yaban hayatı geliştirme sahası Cocakdere mevkisi içerisinde 2 şahsın kaçak şekilde yaban keçisi avı yaptığı ihbarını aldı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, 2 kişiyi kaçak av yaparken suçüstü yakaladı.

Şahısların bir keçiyi vurduğunu belirleyen ekipler, 2 kişiye 5 bin 334 lira idari ile 27 bin 77 lira tazminat cezası olmak üzere toplamda 33 bin 11 lira cezai işlem uyguladı. - MERSİN

Kaçak yaban keçisi avlayan 2 kişiye 33 bin lira ceza
Kaçak yaban keçisi avlayan 2 kişiye 33 bin lira ceza

Mersin, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak yaban keçisi avlayan 2 kişiye 33 bin lira ceza - Son Dakika

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