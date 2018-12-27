Son Dakika Haberleri: Kaçak Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştıran İşletmeye 42 Bin TL Ceza

Kaçak Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştıran İşletmeye 42 Bin TL Ceza

1 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Jandarma tarafından yapılan operasyonda bir işletmede kaçak çalıştıkları tespit edilen yabancı uyruklu 6 kadın gözaltına alınırken, işletme sahibine de 42 bin 864 TL cezai işlem uygulandı.

Kaçak Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştıran İşletmeye 42 Bin TL Ceza, System.String[]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Jandarma tarafından yapılan operasyonda bir işletmede kaçak çalıştıkları tespit edilen yabancı uyruklu 6 kadın gözaltına alınırken, işletme sahibine de 42 bin 864 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince yapılan çalışmalarda Nazilli İsabeyli Mahallesi'nde bir grup yasadışı göçmenin bulunduğu tespit edildi. A.K. isimli şahsın işletmeciliğini yaptığı iş yerinde yapılan kontrolde A.K.,V.B.,V.S. ve O.B. isimli 4 Ukrayna ile Y.H. ve R.B. isimli 2 Tunus vatandaşı toplam 6 yabancı uyruklu kadın şahsın çalışma ve oturma izni olmadığı belirlendi. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslara kişi başına 5 bin 128 TL ve işyeri sahibi A.K. ye her bir yabancı uyruklu şahıs için 7 bin 144 TL olmak üzere 42 bin 864 TL idari para cezası uygulandı.

Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar Aydın Göç İdaresine teslim edildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:50 Kaynak: İHA

Jandarma, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otellerde Boş Yer Kalmadı! Yılbaşında Kuşadası'na Turist Yağacak RTÜK, Uğur Dündar ve Fatih Portakal'ın Sunduğu Programlara Ceza Yağdırdı

Oyuncu Erkan Petekkaya, Aylık Kazancıyla Ağızları Açık Bıraktı! Türkiye'ye Kaçak Yollarla Geçmeye Çalışan Mültecileri Ölümden Jandarma Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 15:40:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştıran İşletmeye 42 Bin TL Ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]