Kaçak yabani ördek avcısı yakalandı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta kaçak yabani ördek avcılığı yapan bir kişi jandarma tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:45 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta kaçak yabani ördek avcılığı yapan bir kişi jandarma tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Tim Komutanlığı ekipleri Aksu Çayı ve Sır Barajının birleştiği alanda denetim yaptı. Kontrollerde avlanma izni olmadığı tespit edilen V.O.K, isimli şahsın, canlı mühre ve evsin küme yaparak yasa dışı yabani ördek avladığını belirledi. Şahısa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yasal işlem uygulandı. - KAHRAMANMARAŞ
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