Son Dakika Haberleri: Kaçak yapılar 3 iş günü içerisinde yıkılacak
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Kaçak yapılar 3 iş günü içerisinde yıkılacak

1 saat önce

Bursa'da kaçak yapıların yıkılmasını ve inşaatı yapan müteahhit ile firmaların cezalandırılmasını öngören karar, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Kaçak yapılar 3 iş günü içerisinde yıkılacak, System.String[]
Bursa'da kaçak yapıların yıkılmasını ve inşaatı yapan müteahhit ile firmaların cezalandırılmasını öngören karar, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.
Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:57 
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