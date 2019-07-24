Kaçak yapılar 3 iş günü içerisinde yıkılacak
1 saat önce
Bursa'da kaçak yapıların yıkılmasını ve inşaatı yapan müteahhit ile firmaların cezalandırılmasını öngören karar, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.
Bursa
'da kaçak yapıların yıkılmasını ve inşaatı yapan müteahhit ile firmaların cezalandırılmasını öngören karar, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:57
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