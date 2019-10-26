Son Dakika Haberleri: Kaçak yapılar satılamayacak, kiralanamayacak
Son Dakika Ekonomi Kaçak yapılar satılamayacak, kiralanamayacak

Kaçak yapılar satılamayacak, kiralanamayacak

7 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Denetçisi Eğitimi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Kaçak yapılar satılamayacak, kiralanamayacak, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Denetçisi Eğitimi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, imara aykırı yapıların yıkılacağını söylerken kaçak yapıların tapu kayıtlarına şerh konulup ne satılıp ne de kiralanabileceğini belirtti.

Murat Kurum, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:34 
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