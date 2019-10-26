Kaçak yapılar satılamayacak, kiralanamayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Denetçisi Eğitimi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, imara aykırı yapıların yıkılacağını söylerken kaçak yapıların tapu kayıtlarına şerh konulup ne satılıp ne de kiralanabileceğini belirtti.