Kaçak yapılar satılamayacak, kiralanamayacak
7 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Denetçisi Eğitimi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Denetçisi Eğitimi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, imara aykırı yapıların yıkılacağını söylerken kaçak yapıların tapu kayıtlarına şerh konulup ne satılıp ne de kiralanabileceğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:34
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