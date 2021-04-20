Muğla'daki Akbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı devam ediyor - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesi Akbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı sürüyor.

Menteşe Belediyesi ekipleri, Akbük Mahallesi'nde idari yargı süreçleri tamamlanan 32 yapının yıkımına Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü gözetiminde devam ediyor.

Bölgede dün ilk olarak Akbük Koyu'nun uç kısmında bulunan bir tesisin eklentileri yıkıldı. Ekipler daha sonra kaçak konteynerin bulunduğu alan ve bungalov evlerinde yıkım gerçekleştirdi.

İkinci gün de ekipler, erken saatlerde ormandaki kaçak yapıların yıkımına başladı.

Akbük Koyu'ndaki yıkım çalışmalarının cumaya kadar devam edeceği öğrenildi.

"Rant uğruna doğayı talan edenlere göz açtırmayacağız"

Menteşe Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise Akbük Koyu'nda kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Doğal güzelliğe sahip koyun, mavi yolculuğun önemli destinasyonlarından olduğu vurgulanan açıklamada, "Yıkılan yerler, kararı kesinleşmiş, yargı yolu artık kapanmış yapılardır. Aynı zamanda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapı kayıt belgeleri iptal edilmiş ve buna karşı idari yargı süreçleri reddedilerek iptali kesinleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bu yıkım sürecinin yeni olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yıkım, 2020'de başlamasına rağmen alınan yürütmeyi durdurma kararı sebebiyle yarım kalmıştır. Kararın kalkmasıyla yıkım süreci yeniden başlamıştır. Tüm kamu kurumlarıyla iş birliği içinde ve yargı kararlarına uygun şekilde, doğayı tehdit ve talan eden tüm kaçak yapılarla ilgili yıkım işlemlerimiz kararlılıkla devam edecek. Akbük'te rant uğruna doğayı talan edenlere, kanunları hiçe sayarak kaçak yapılar inşa edenlere asla göz açtırmayacağız."