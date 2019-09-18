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Kaçak yapıların yıkımına başlandı

1 saat önce

İstanbul'da uydu görüntüleriyle tespit edilen ormanlara yapılan kaçak yapılar yıkılmaya başlandı.

Kaçak yapıların yıkımına başlandı, System.String[]

İstanbul'da uydu görüntüleriyle tespit edilen ormanlara yapılan kaçak yapılar yıkılmaya başlandı. Ümraniye Hekimbaşı'nda orman arazisine yapılan kaçak yapıların yıkım işlemi başladı.

(İHA)

Ümraniye, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:45 Kaynak: İHA
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