Kaçak yapılarını yıktırmak istemeyen aile benzinle karşı koydu - Son Dakika

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Kaçak yapılarını yıktırmak istemeyen aile benzinle karşı koydu

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisi üzerindeki gecekondu yıkımı sırasında gecekondusu yıktırmak istemeyen aile konteynırın üzerine çıkarak benzinle kendilerini yakmak tehdidinde bulundu. Aile polisin iknası sonucunda eylemden vazgeçerken, kaçak yapı belediye ekiplerince yıkıldı.

Didim Küçük Sanayi Sitesi'nin arka kısmında yer alan hazine arazisi üzerine konteynır yerleştirerek kaçak yapı içerisinde bölgede yaşamaya başlayan ve hurdacılık yapa aileye bölgeyi boşaltmaları için bir süre önce tebligat yapıldı. Tebligatta belirtilen süre içerisinde ailenin bölgeden ayrılmaması üzerine bölgeye Didim Belediyesi kaçak yapının yıkımı için harekete geçti. Öğle saatlerinde Didim Belediyesi; Yapı Kontrol Müdürlüğü ve zabıta ekipleri ile emniyet güçleri ve itfaiye ekipleri ile birlikte bölgeye geldi.

Benzin şişeleri ile birlikte çatıya çıktılar

Yıkım için kepçelerin geldiğini gören aile üyeleri ellerinde benzin şişeleri ile yaşadıkları konteynırın üzerine çıktı. Yıkıma bir süre direnen aile üyeleri kaldıkları konteynırı ateşe verdi. İtfaiyenin anında müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede bulunan emniyet güçleri, aile üyeleri ile konuşarak ikna etti. Eylemlerinden vazgeçerek konteynırın üzerinden inen aile üyeleri emniyet güçlerince polis aracına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Yaşanan olayın ardından Didim Belediyesi ekipleri bölgedeki kaçak yapıyı yıkarken, toplanan diğer hurda parçaları da temizledi.