Son Dakika Haberleri: Kaçak yolculuk girişimi: Havalanmak üzere olan uçağın kanadından binmeye çalıştı
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Kaçak yolculuk girişimi: Havalanmak üzere olan uçağın kanadından binmeye çalıştı

1 saat önce

Nijerya'danın Lagos kentindeki bir havalimanında, kalkış hazırlığındaki bir uçağın kanadına çıkmayan çalışan bir kişi gözaltına alındı. Uçak tekrar güvenlik taramasından geçtikten sonra seferini gerçekleştirdi.

Kaçak yolculuk girişimi: Havalanmak üzere olan uçağın kanadından binmeye çalıştı, System.String[]
Nijerya'danın Lagos kentindeki bir havalimanında, kalkış hazırlığındaki bir uçağın kanadına çıkmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı.

Yolcular arasında paniğe neden olan şahsı fark eden pilot, uçağı durdurarak yardım çağrısında bulundu. Söz konusu kişi önce uçağın etrafında gezindi, sonra kanadına çıkmaya çalışarak kabine geçmenin yollarını aradı. Olayın görüntülerini sosyal medyada paylaşan yolculardan biri yaklaşık yarım saat güvenlik ekiplerinin gelmesini beklediklerini aktardı.
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Nijerya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 06:52 
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