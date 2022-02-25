Kaçak yollarla getirdiği 3 milyon TL'lik cihazlarla kripto para üretirken yakalandı - Son Dakika

MERSİN'de yurt dışından kaçak yollarla getirdiği, piyasa değeri toplam 3 milyon 89 bin TL olan elektronik cihazlarla izinsiz kripto para üretimi yapan M.E., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yurt dışından ülkeye sokulan elektronik cihazlarla kripto para üretimi yapıldığı istihbaratını aldı. Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheliyi yakalamak ve kaçak elektronik cihazlara el koymak amacıyla tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Mezitli ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki adrese, jandarmanın operasyonunda M.E. yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliye ait evde yapılan aramada kripto para üretiminde kullanılan, piyasa değeri toplam 3 milyon 89 bin TL olan gümrük kaçağı 20 ana kart, 129 ekran kartı, 17 işlemci, 27 güç kaynağı (power), 149 riser ve 20 mining sistemi ele geçirildi. Şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü, olayla ilgili soruşturma sürüyor.