Kaçak yollarla girmek istediler suç üstü yakalandılar - Son Dakika
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Kaçak yollarla girmek istediler suç üstü yakalandılar

22.04.2022 16:00
Kaçak yollarla girmek istediler suç üstü yakalandılar

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde Hazro İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen yol kontrol ve arama noktasında durdurulan minibüste yapılan kontrolde, ülkeye yasadışı yollarla giriş yapan 8 Bangladeş uyruklu şahıs ve 1 organizatör yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde Hazro İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen yol kontrol ve arama noktasında durdurulan minibüste yapılan kontrolde, ülkeye yasadışı yollarla giriş yapan 8 Bangladeş uyruklu şahıs ve 1 organizatör yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Ülkeye yasadışı yollarla giriş yaparak haklarında adli ve idari yönden işlem yapılan 8 düzensiz göçmen, Malatya Geri Gönderme Merkezine sevk edilerek sınır dışı edilmişlerdir. Organizatör A.D. hakkında 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince idari para cezası uygulanmış, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR

Kaçak yollarla girmek istediler suç üstü yakalandılar
Kaçak yollarla girmek istediler suç üstü yakalandılar

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Diyarbakır, Jandarma, Hisarcık, Hazro, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak yollarla girmek istediler suç üstü yakalandılar - Son Dakika


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