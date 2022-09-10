Yunanistan ve Irak'ta Eğitim Alan Pkk/Kck Terör Örgütü Mensubu İstanbul'da Tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan ve Irak'ta Eğitim Alan Pkk/Kck Terör Örgütü Mensubu İstanbul'da Tutuklandı

10.09.2022 12:06

Kaçak yollarla gittiği Yunanistan ve Irak'taki kamplarda eğitim aldığı belirtilen PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi Ünal Güneş İstanbul'da yakalandı. Dün tutuklanan Güneş’in; Irak’ın Asos Pencewin bölgesinde “Hebun”, Yunanistan’daki kamplarda ise “Senar” kod adlarını kullandığı bildirildi.

EDDA SÖNMEZ

Kaçak yollarla gittiği Yunanistan ve Irak'taki kamplarda eğitim aldığı belirtilen PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi Ünal Güneş İstanbul'da yakalandı. Dün tutuklanan Güneş'in; Irak'ın Asos Pencewin bölgesinde "Hebun", Yunanistan'daki kamplarda ise "Senar" kod adlarını kullandığı bildirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Yunanistan ve Irak'a kaçak yollarla giderek burada eğitim alan Ünal Güneş yakalandı.

Kaçak yollardan 2021 yılında Yunanistan'a giderek PKK kamplarına katılan daha sonra Irak'taki örgütün eğitim kampına katılan Senar ve Hebun kod adlarını kullanan Ünal Güneş (31), Irak'taki eğitim kampından sonra bir süre Asos Pencewin bölgesinde örgüt adına faaliyet yürüttü. Güneş'in 2022 yılının temmuz ayında Şırnak Habur Kara Hudut Sınır Kapısından giriş yaptığı belirlendi. Hakkında Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunan Ünal Güneş, İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ünal Güneş, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
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İSTANBUL ? TÜRKİYE'YE PASAPORTUYLA GİRİŞ YAPAN PKK ŞÜPHELİSİ İSTANBUL'DA YAKALANDI İSTANBUL ? TÜRKİYE'YE PASAPORTUYLA GİRİŞ YAPAN PKK ŞÜPHELİSİ İSTANBUL'DA YAKALANDI Türkiye'ye pasaportuyla giriş yapan PKK şüphelisi İstanbul'da yakalandı Türkiye'ye pasaportuyla giriş yapan PKK şüphelisi İstanbul'da yakalandı
Kaynak: ANKA

Yunanistan, İstanbul, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan ve Irak'ta Eğitim Alan Pkk/Kck Terör Örgütü Mensubu İstanbul'da Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan ve Irak'ta Eğitim Alan Pkk/Kck Terör Örgütü Mensubu İstanbul'da Tutuklandı - Son Dakika
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