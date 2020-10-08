Kaçak yollarla Türkiye'ye geçen 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçen 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçen Muhammet A. ve Ahmet A., Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, sorgulanmak üzere Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA