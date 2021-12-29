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Kaçakçılar, 13 metrelik tekneye 90 düzensiz göçmen bindirmiş - Son Dakika

Kaçakçılar, 13 metrelik tekneye 90 düzensiz göçmen bindirmiş

29.12.2021 11:24
Kaçakçılar, 13 metrelik tekneye 90 düzensiz göçmen bindirmiş

Van'da yurda yasa dışı yollarla giren 90 Afganistan uyrukluyu tekneyle başka illere götürmeye çalışırken yakalanan 2 sanığa verilen hapis cezasının gerekçeli kararında, düzensiz göçmenlerin küçük bir teknenin güvertesinde insan onuruyla bağdaşmayan şekilde taşındığı belirtildi.

Van'da yurda yasa dışı yollarla giren 90 Afganistan uyrukluyu tekneyle başka illere götürmeye çalışırken yakalanan 2 sanığa verilen hapis cezasının gerekçeli kararında, düzensiz göçmenlerin küçük bir teknenin güvertesinde insan onuruyla bağdaşmayan şekilde taşındığı belirtildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, 13 metre uzunluğundaki balıkçı teknesiyle 6 Temmuz'da Van Gölü'nde düzensiz göçmen taşıdıkları gerekçesiyle haklarında iddianame düzenlenen Y.T. ve Ş.A, 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada "göçmen kaçakçılığı" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis ile 100'er bin lira hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklara verilen cezalarla ilgili hazırlanan gerekçeli kararda, Edremit Jandarma Asayiş Bot Timi ekiplerinin devriye görevi sırasında, Çarpanak Adası açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu 13 metre uzunluğundaki teknenin tespit edildiği belirtildi.

Teknede ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 90 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin yakalandığı bildirilen kararda, teknede bulunan sanıklar Ş.A. ve Y.T. hakkında soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, teknenin, Gemilerin Teknik Kütük Yönetmeliği gereği denize elverişlilik belgesinin geçersiz olduğu ve bu nedenle denize çıkması ve ticari faaliyette bulunmasının uygun görülmediğine yer verilen kararda, sanıkların mahkeme huzurundaki savunmalarına, suçtan kurtulmaya yönelik olduğu gerekçesiyle itibar edilmediği ve suçu işledikleri kanaatine varıldığı kaydedildi.

"Tekne amacının dışında kullanılmıştır"

Kararda yer alan "olay yeri tespit tutanağı"nda, teknenin üzerinde çok sayıda göçmenin bulunduğu belirtilerek, "Teknenin balıkçı teknesi ruhsatlı olduğu, üzerinde bulunan toplam yolcu miktarının teknenin imkan ve kabiliyetlerinin üzerinde bir ağırlık oluşturduğu ve amacı dışında kullanıldığı tespit edilmiştir. Göçmenlerin insanlık dışı muameleye maruz bırakıldıkları görülmüştür." denildi.

Sanıkların yurt dışından yasa dışı yollarla ülkeye giren düzensiz göçmenleri, Van Gölü'nden tekneyle taşırken güvenlik güçlerince suçüstü yakalandıkları belirtilen kararda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Sanıkların maddi menfaat elde etmek amacıyla 'göçmen kaçakçılığı' suçunu işledikleri kanaatine varılmıştır. Suçun temel cezası belirlenirken göçmen sayısı dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılmıştır. Sanıkların 90 mağduru gölün ortasında küçük bir teknenin güvertesinde taşıması hem insan onuru ile bağdaşmamaktadır hem de hiçbir güvenlik önleminin alınmaması hayati tehlike yaşamalarına neden olmuştur."

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Afganistan, Van Gölü, Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kaçakçılar, 13 metrelik tekneye 90 düzensiz göçmen bindirmiş - Son Dakika
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