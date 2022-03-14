Kaçakçılar çok sayıda malzemeyle yakalandı - Son Dakika
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Kaçakçılar çok sayıda malzemeyle yakalandı

14.03.2022 15:37
Kaçakçılar çok sayıda malzemeyle yakalandı

Denizli'de eşya ve tütün kaçaklığı yapan 2 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli'de eşya ve tütün kaçaklığı yapan 2 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi. Yapılan bir diğer operasyonda ise 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de "Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı" ve "Emtia Kaçakçılığı" ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa" muhalefet suçu kapsamında adli makamlarca işlem yapıldı. Gerçekleşen faaliyet kapsamında 1960 adet dolma sigara, 8360 adet makaron, 1816 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Öte yandan yapılan bir diğer operasyonda ise; "Kültür Varlıklarını Bulmak Amacıyla İzinsiz Kazı Yapmak" suçundan toplam 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan toplam 3 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan toplam 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DENİZLİ

Kaçakçılar çok sayıda malzemeyle yakalandı

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Denizli, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçakçılar çok sayıda malzemeyle yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaçakçılar çok sayıda malzemeyle yakalandı - Son Dakika
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