Kaçakçılar çok sayıda malzemeyle yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaçakçılar çok sayıda malzemeyle yakalandı

09.05.2022 16:00
Kaçakçılar çok sayıda malzemeyle yakalandı

Denizli'de 4 farklı operasyonda yakalanan alkol ve tütün kaçakçısı 5 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli'de 4 farklı operasyonda yakalanan alkol ve tütün kaçakçısı 5 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli'de "Tütün ve Tütün Mamulleri - Alkollü İçki Kaçakçılığı" suçları ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde 4 farklı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu" ile adli makamlarca işlem yapıldı. Şüphelilerden 171 paket kaçak sigara, 41 bin 600 adet kaçak makaron, 11 bin 149 adet kaçak sarma sigara, 30 litre sahte alkol, 8 şişe sahte alkol, bin 250 adet kaçak sigara ambalajlama malzemesi ele geçirildi.

Öte yandan yapılan bir diğer operasyonda silah ticareti yapan şüpheliden uzi olarak tabir edilen ruhsatsız tabanca ve fişekleri ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaçakçılar çok sayıda malzemeyle yakalandı
Kaçakçılar çok sayıda malzemeyle yakalandı
Kaçakçılar çok sayıda malzemeyle yakalandı

YORUMLAR
500
Uyuşturucu ticareti yapan 11 şüpheli tutuklandı Uyuşturucu ticareti yapan 11 şüpheli tutuklandı Son Dakika | FETÖ yandaşı 4 kişi tutuklandı Son Dakika | FETÖ yandaşı 4 kişi tutuklandı

Alkollü İçki, Denizli, Alkol, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçakçılar çok sayıda malzemeyle yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:53 Gözyaşları sel oldu! Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı, sakatlanan Merve Aydın'ı hasta yatağında ziyaret etti
15:48 "Kız kaçırma" gerekçesiyle husumetlisini sırtından bıçaklayarak öldürdü!
15:42 Almanya'daki enerji krizine çözüm önerisi: Emekliler kış aylarını Türkiye'de geçirsin
15:41 Gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un ilk sözleri: Kaçırılma olayının benimle alakası yok, birtakım güçlerin planı olabilir
15:31 Erdoğan'a Ümit Özdağ'dan yanıt: Gelecek seçimler Erdoğan ve sığınmacılar için bir referandum olacak!
15:29 Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye sert sözler: Önemli olan don değil şarkı
15:25 Üç Kuruş bu akşam Show TV'de yayınlanacak! Bahar'ı kaçıran Kılıç'a verilecek tepki merakla bekleniyor
15:18 Yasak Elma dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Yıldız, Doğan'dan boşanacak mı?
15:15 Zafer Günü'nde dikkat çeken görüntü: Rus liderin dizlerine örttüğü battaniye hastalığının belirtisi mi?
15:14 Ölen insanının beynini inceleyen doktorun "gri bölge" tespiti bilim dünyasını ayağa kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 16:06:44. #1.11#
SON DAKİKA: Kaçakçılar çok sayıda malzemeyle yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement