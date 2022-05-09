Kaçakçılar çok sayıda malzemeyle yakalandı - Son Dakika

Denizli'de 4 farklı operasyonda yakalanan alkol ve tütün kaçakçısı 5 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli'de "Tütün ve Tütün Mamulleri - Alkollü İçki Kaçakçılığı" suçları ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde 4 farklı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu" ile adli makamlarca işlem yapıldı. Şüphelilerden 171 paket kaçak sigara, 41 bin 600 adet kaçak makaron, 11 bin 149 adet kaçak sarma sigara, 30 litre sahte alkol, 8 şişe sahte alkol, bin 250 adet kaçak sigara ambalajlama malzemesi ele geçirildi.

Öte yandan yapılan bir diğer operasyonda silah ticareti yapan şüpheliden uzi olarak tabir edilen ruhsatsız tabanca ve fişekleri ele geçirildi. - DENİZLİ