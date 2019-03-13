Son Dakika Haberleri: Kaçakçılar Düzensiz Göçmenleri Yarı Yolda Bıraktı

Kaçakçılar Düzensiz Göçmenleri Yarı Yolda Bıraktı

1 saat önce

Edirne'de göçmen kaçakçılarının kent girişinde bıraktığı düzensiz göçmenleri polis yakaladı.

Kaçakçılar Düzensiz Göçmenleri Yarı Yolda Bıraktı, System.String[]
Edirne'de göçmen kaçakçılarının kent girişinde bıraktığı düzensiz göçmenleri polis yakaladı.

Alınan bilgiye göre, organizatörler, İstanbul'da sınıra kadar bırakma karşılığı anlaştıkları düzensiz göçmenleri Edirne'ye getirerek kent girişinde bıraktı.

Yarı yolda bırakıldıklarını anlayan düzensiz göçmenler, sağanak nedeniyle çamur olan tarlalardan sınıra yürürken polis tarafından fark edildi.

Aralarında 8'i kadın, 1'i çocuk 16 Somali uyruklu düzensiz göçmen Kırklareli - Edirne kara yolunun 1. kilometresinde yakaladı.

Üzerinde tanıtıcı kimlik ve pasaport olmayan Somali uyruklu düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:14 Kaynak: AA

Somali, İstanbul, Polis, Edirne, Güncel
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