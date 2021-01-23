Kaçakçılar ilginç yöntemlerle sınırları zorladı, gümrüğe takıldı (1) - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri geçen yıl Türkiye genelindeki gümrük denetimlerinde birçok kaçakçılık olayını önlerken, gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçıların kullandıkları ilginç yöntemler dikkati çekti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da talimatları doğrultusunda, özellikle sınır kapılarındaki modernizasyon ve dijitalleşme çalışmaları, yasa dışı ticari faaliyetlerin engellenmesinde, ülke güvenliğini ya da nesli tükenmekte olan hayvan ve bitki türlerini tehdit edecek kaçakçılık olaylarının önlenmesinde önemli rol oynadı.

Gümrüklerde x-ray taramaları çoğaltıldı, Bakanlık bünyesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi ve NARKOKİM Birimi denetimlerde etkinliği artırdı. Geçen yıl yapılan denetimlerde ilginç yakalamalar ortaya çıktı.

Bakan Pekcan, 2020 yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı'nda söz konusu olaylara değinerek, tespit edilen sıra dışı yakalamaların birkaçını paylaşmıştı.

Midesinde uyuşturucu saptanan 3 yutucu kuryeyi, 3 kilogramı aşkın kokain ile yakaladıklarını ifade eden Pekcan, adeta bir uyuşturucu korsesi olarak tasarlanmış düzeneğin içerisinde kokain ele geçirildiğini belirtmişti.

Pekcan, gümrüklerde ilk bakışta alkol şişesinden farksız görünümdeki şişelerde sıvılaştırılmış kokain olduğunu saptadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda vefat eden ünlü futbolcu Maradona'nın tablolarının da zehir tacirlerince kullanıldığına şahit olduk. Bunların yanında, bir otomobilin kapısındaki boşluklara gizlenmiş binlerce su kaplumbağası, ilk yardım çantasına saklanmış tespihler, 15 saati koluna takarak ülkemize girmek isteyen bir yolcu, toplu halde 235 güvercin, valizde saklanmaya çalışılan 2.

Dünya Savaşı dönemine ait Nazi subay tabancaları, araç yakıt deposunda yakalanan yüzlerce litre süzme bal, Bufalo boynuzları ve fil dişleri, vizon kürkler, halüsinasyon gördüren kaktüsler gibi yakalamalar, 2020 yılında engellenen sıra dışı kaçakçılık teşebbüsleri arasında yer aldı."

Bir arabanın boşluklarına 5 bin 450 kaplumbağa gizlediler

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Uganda'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere İstanbul Havalimanı'na gelen bir kişinin valizlerinde 36 adet çeşitli boy ve ebatlarda bufalo boynuzu, 41 adet de içi boş işlenmiş boynuz cinsi eşya yakalandı.

Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısına gelen bir kişinin aracında yapılan aramada, araç kapılarının doğal boşluklarında 5 bin 450 su kaplumbağası tespit edildi.

Kapıkule Gümrük Sahası yakınlarında bir tırda çekici kabinin üst yatak kısmında eski bir SS subayına ait iki tabanca ve bir şarjör ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda, ünlü futbolcu Diego Armando Maradona'nın 12 tablosunun arkasına gizlenmiş 2 kilo 650 gram kokain bulundu.

Türkiye'ye 1500 kraliçe arı, GDO'lu çeltik sokmak istediler

Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülerek aranan bir tırda, aracın muhtelif yerlerine gizlenmiş 150 ahşap kutu içerisinde Türkiye'ye sokulmak istenen 1500 canlı kraliçe arı yakalandı. Söz konusu arıların yanı sıra araçta 16 oto yedek parçası, 235 adet çakı ve 107 adet çakı kılıfı da ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince Hatay'da gerçekleştirilen operasyonda 5 bin ton ağırlığında yaklaşık 15 milyon lira değerinde GDO'lu çeltik ele geçirilirdi, halk sağlığına tehdit oluşturacak tonlarca ürünün piyasaya sürülmesi önlendi.

İran'a açılan Esendere Gümrük Kapısı'nda, içinde doğal olarak bulunan bir madde nedeniyle halüsinasyona yol açan 113 kilogram "peyote kaktüsü"ne el konuldu.

Kapıkule ve Dilucu'nda rekor uyuşturucu yakalamaları

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülerek aranan bir tırda 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi. Bu, Türkiye tarihinde kara gümrük kapılarında bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu oldu.

Dilucu Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir tırın yakıt deposunda 260 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Bununla Gümrük Muhafaza ekipleri tek seferde yapılan en büyük miktardaki metamfetamin yakalamasına imza attı.

Tropik meyvelere ve hurma kutularına gizlenmiş uyuşturucu

Esendere Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen bir operasyonda hurma kutuları içerisinde gizlenmiş toplam 50,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Sabiha Gökçen ve Atatürk havalimanında, kozmetik ve tekstil ürünlerine emdirilmiş, makine parçası içerisine gizlenmiş toplam 15 kilogram kokain ele geçirdi.

İstanbul Havalimanı'nda yapılan üç operasyonda, tropik meyvelerin içerisine, tekstil eşyasına ve bagaja gizlenmiş 155,2 kilogram uyuşturucu bulundu.

Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanında gerçekleştirilen operasyonda, midelerinde 190 kapsül içerisinde 2 bin 149 gram kokain ve 24 adet şeffaf plastik içerisinde bin 630 gram likit kokain tespit edilen 3 uyuşturucu kuryesi yakalandı.

Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda "Sumak" yüklü çuvallarla İran'dan gümrük kapısına gelen tırda yapılan aramada, narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği bir çuvalda toz haline getirilerek baharat görüntüsü verilmeye çalışılmış toplam 26 kilogram esrar ele geçirildi.