Kaçakçılar, polisten kaçamadı: 632 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, yol kapama noktasında aranan bir araç içerisinden, arkaik, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait 632 adet tarihi eser ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Kasım günü Kemalpaşa ilçesinde bulunan kapama noktasında, tarihi eser taşıdığı bilgisi üzerin bir aracı durdurdu. Araç içerisinde ekipler tarafından yapılan aramada, arkaik, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen, 552 adet sikke ( 2 adet altın görünümlü,550 adet bronz ve gümüş görünümlü), 19 adet bronz görünümlü yüzük, 3 adet metal ok ucu, 8 adet metal çan, 15 adet metal kolye ucu, 1 adet metal cımbız, 1 adet metal yüzük, 1 adet ağırlık, 2 adet küçük metal kap, 7 adet geometrik şekilli metal obje ve 23 adet farklı şekillerde metal obje olmak üzere toplam 632 adet tarihi eser ele geçirildi.

Öte yandan, operasyonda olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı ve şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

(Ali İhsan Çiftçi/ İHA)