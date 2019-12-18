Kaçakçılar sınır tanımıyor; elektronik sigara bagajda satılıyor - Son Dakika

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Kaçakçılar sınır tanımıyor; elektronik sigara bagajda satılıyor
6 saat önce
Sayın abonelerimiz, 'Kaçakçılar sınır tanımıyor; elektronik sigara bagajda satılıyor' başlıklı haberimizle ilgili geçilen fotoğralar içerisinde yer alan, eli cebinde otomobile bakan kişinin olduğu fotoğrafı iptal ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:35 Kaynak: DHA
Sayın abonelerimiz,
'Kaçakçılar sınır tanımıyor; elektronik sigara bagajda satılıyor' başlıklı haberimizle ilgili geçilen fotoğralar içerisinde yer alan, eli cebinde otomobile bakan kişinin olduğu fotoğrafı iptal ediyoruz. Bu kişiyle ilgili söz konusu fotoğrafın kullanılmamasını rica ederiz. DHA
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