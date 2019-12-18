Kaçakçılar sınır tanımıyor; elektronik sigara bagajda satılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaçakçılar sınır tanımıyor; elektronik sigara bagajda satılıyor - Son Dakika

Kaçakçılar sınır tanımıyor; elektronik sigara bagajda satılıyor

6 saat önce

Sayın abonelerimiz, 'Kaçakçılar sınır tanımıyor; elektronik sigara bagajda satılıyor' başlıklı haberimizle ilgili geçilen fotoğralar içerisinde yer alan, eli cebinde otomobile bakan kişinin olduğu fotoğrafı iptal ediyoruz.

Kaçakçılar sınır tanımıyor; elektronik sigara bagajda satılıyor, System.String[]

Sayın abonelerimiz,

'Kaçakçılar sınır tanımıyor; elektronik sigara bagajda satılıyor' başlıklı haberimizle ilgili geçilen fotoğralar içerisinde yer alan, eli cebinde otomobile bakan kişinin olduğu fotoğrafı iptal ediyoruz. Bu kişiyle ilgili söz konusu fotoğrafın kullanılmamasını rica ederiz. DHA


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:35 Kaynak: DHA
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