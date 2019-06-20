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Kaçakçılara şafak operasyonu: 15 gözaltı

29 dakika önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; örgütlü olarak sigara, tütün, akaryakıt ve mühimmat kaçakçılığı suçunu işleyen şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılara şafak operasyonu: 15 gözaltı, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; örgütlü olarak sigara, tütün, akaryakıt ve mühimmat kaçakçılığı suçunu işleyen şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Saray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü olarak kaçakçılık suçunu işleyen şebeke 6 ay süreyle teknik takibe alındı. Yapılan teknik takip sonucunda 9 ayrı ara operasyonda 24 bin paket kaçak sigara, 11 bin 290 adet av tüfeği fişeği, 250 kilo tütün ve 60 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, şebekenin çökertilmesine yönelik Saray, Özalp, Erciş ve Çaldıran ilçelerindeki 19 adrese ise eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyon neticesinde 19 şüpheliden 15'i yakalanırken, 4 şüpheli şahsın yakalama çalışmaları ise devam ediyor. 1 şüphelinin adresinde ise bin 325 paket kaçak sigara ele geçirilirken, soruşturma işleminin devam ettiği belirtildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:35 Kaynak: İHA
Van, 3. Sayfa
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