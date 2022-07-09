Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri tarafından Gaziantep, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenlendi. Gaziantep merkezli operasyonlarda 28 bin 293 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 320 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Kaçakçılara sınır illerde operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika

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