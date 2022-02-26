Kaçakçıların bırakıp kaçtığı atların sırtındaki çuvallarda 215 av tüfeği ele geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Kaçakçıların bırakıp kaçtığı atların sırtındaki çuvallarda 215 av tüfeği ele geçti

26.02.2022 11:13
Kaçakçıların bırakıp kaçtığı atların sırtındaki çuvallarda 215 av tüfeği ele geçti

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, kaçakçıların bırakıp kaçtığı 9 atın sırtındaki çuvallarda 215 av tüfeği ve 4 bin 590 tabanca mermisi ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, kaçakçıların bırakıp kaçtığı 9 atın sırtındaki çuvallarda 215 av tüfeği ve 4 bin 590 tabanca mermisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırının sıfır noktasındaki Sualtı Mahallesi'nde silah kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri şüphelileri takibe aldı. Takip edildiklerini anlayan kaçakçılar, silah ve mermi yüklü 9 atı terk edip İran topraklarına kaçtı. Yapılan kontrollerde atların sırtlarındaki çuvallarda 215 av tüfeğiyle çeşitli tiplerde 4 bin 590 tabanca mermisi ele geçirildi.


Kaçakçıların bırakıp kaçtığı atların sırtındaki çuvallarda 215 av tüfeği ele geçti
Kaçakçıların bırakıp kaçtığı atların sırtındaki çuvallarda 215 av tüfeği ele geçti
Kaçakçıların bırakıp kaçtığı atların sırtındaki çuvallarda 215 av tüfeği ele geçti
Kaçakçıların bırakıp kaçtığı atların sırtındaki çuvallarda 215 av tüfeği ele geçti
Kaçakçıların bırakıp kaçtığı atların sırtındaki çuvallarda 215 av tüfeği ele geçti
Kaçakçıların bırakıp kaçtığı atların sırtındaki çuvallarda 215 av tüfeği ele geçti
YORUMLAR
500
İran sınırında atların sırtında 215 adet av tüfeği ele geçirdi İran sınırında atların sırtında 215 adet av tüfeği ele geçirdi Kahramanmaraş'ta koca dehşeti...Boşanmak isteyen karısını av tüfeğiyle öldürdü Kahramanmaraş'ta koca dehşeti...Boşanmak isteyen karısını av tüfeğiyle öldürdü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaçakçıların bırakıp kaçtığı atların sırtındaki çuvallarda 215 av tüfeği ele geçti - Son Dakika


Son Dakika
11:03 Artvinli iki kardeş hurdadan araba yaptı! Adını da Lazda koydu! 80 kilometrede 3 litre yakıyor
10:58 Akaryakıt zammı İETT'yi vurunca, genel müdür "SOS" diyerek paylaştı: Bilet fiyatları akaryakıt maliyetini bile karşılamıyor!
10:48 15 Temmuz sonrası kayyım atanan Royal Halı'nın Urla'daki taşınmazları satılıyor
10:46 Kiev'de sivillerin yaşadığı apartman bombaların hedefi oldu! İşte o anın görüntüleri
10:44 Azeri spiker Fenerbahçe maçını Tarkan'ın şarkısıyla sundu: Geççek!
10:43 İşte Rusya'nın bahsettiği Neonazi gruplarından biri! Azov Taburu sahada! Amaçları beyaz ırkın üstünlüğü!
10:29 Gökçe Bahadır gelinliğinin üstüne siyah bant taktı! Sosyal medya "neden siyah" tartışmasına girdi
10:28 Lüks araba saniyeler içerisinde pert oldu, gencin yaptığı son hareket dikkat çekti
10:13 Çeçenler ikiye bölündü: Kadirov Rusya'nın yanında, muhalifleri Ukrayna saflarında!
10:08 Selahattin Demirtaş: HDP'yi kapatmak isteyenler bunun siyasi sonuçlarını düşünsün, HDP seçmeni boykot yapmaz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 11:19:28. #1.12#
SON DAKİKA: Kaçakçıların bırakıp kaçtığı atların sırtındaki çuvallarda 215 av tüfeği ele geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement