Kaçakçıların yeni gözdesi iş makinesi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaçakçıların yeni gözdesi iş makinesi - Son Dakika

Kaçakçıların yeni gözdesi iş makinesi

6 saat önce

Çorum'da suç ve suçlularla mücadelede etkin bir çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlıklarına da sahip çıktı.

Kaçakçıların yeni gözdesi iş makinesi, System.String[]

Çorum'da suç ve suçlularla mücadelede etkin bir çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlıklarına da sahip çıktı. Jandarma tarafından tarihi eser kaçakçıları ve kaçak kazı yapan şahıslara yönelik operasyonlarda kaçakçıların en çok iş makinesini tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.


Geçtiğimiz yıllarda toplumda tarihi eserlere sahip çıkma konusunda duyarlılık ve farkındalığın artırılması amacıyla amacı ile "Tarihi Eserlerimizi Birlikte Koruyalım" projesini hayata geçiren İl Jandarma Komutanlığı, proje kapsamında tarihi eserlerin korunmasına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemişti.


Jandarma ekipleri tarafından "Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı" ile kaçak kazı olaylarına karşı yürütülen faaliyetlerde geçtiğimiz yıl 466 adet tarihi eser ele geçirildi. El konulan eserler işlemlerin ardından müzeye kazandırıldı.


Kaçak kazıcıların yeni gözdesi iş makinesi


Jandarma tarafından tarihi eser kaçakçıları ve kaçak kazı yapan şahıslara yönelik operasyonlarda kaçakçıların en çok iş makinesini tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı. Bir yıl içerisinde jandarma ekiplerinin kaçak kazı yapan şahıslara yönelik yaptığı baskınlarda 10 adet dedektör, 4 adet jeneratör, 123 adet muhtelif kazı malzemesi, 15 adet iş makinesi, 2 adet dürbün ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 114 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ÇORUM

Jandarma, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı Altınlarla kaçan firari gelin yakalandı! İfadesi de olay kadar ilginç Alman kurdunu ağaca asarak öldürdü Ümraniye'de otobüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Son Dakika Haberleri
14:53 Denizli'de yeni bir bitki türü keşfedildi (2) - Son Dakika Haber
14:53 İstanbul'da aynı gün ölen iki kadın, Tokat'ta toprağa verildi - Son Dakika Haber
14:51 Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği, Almanya'da imam yetiştirmeye başladı; eğitim dili Almanca - Son Dakika Haber
14:51 Japonya, askerlerini Orta Doğu'ya gönderiyor - Son Dakika Haber
14:48 İran'daki uçak kazasında, olay yerinde çekilen fotoğraf akılları karıştırdı - Son Dakika Haber
14:48 Samsun'da tır kazası ucuz atlatıldı - Son Dakika Haber
13:46 AB ile görüşen Ruhani, Amerika'ya yine tepki gösterdi: Bölgeyi anlamıyorlar - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 15:01:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaçakçıların yeni gözdesi iş makinesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]