Ayrıca il merkezinde bir tekel bayiinde yapılan aramada 12 adet 0,5 litre pet şişelerde 6 litre sahte içki ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda Besni ilçesinde bir işyerinde arama gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kaçakçılığa geçit verilmiyor - Son Dakika

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