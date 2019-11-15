Son Dakika Haberleri: Kaçakçılığa karşı Nijerya, Benin ve Nijer'den ortak adım
Son Dakika Güncel Kaçakçılığa karşı Nijerya, Benin ve Nijer'den ortak adım

Kaçakçılığa karşı Nijerya, Benin ve Nijer'den ortak adım

6 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Nijer ve Benin, sınırlarda yaşanan kaçakçılığa karşı ortak komite ve devriye kurulması konusunda anlaştı.

Kaçakçılığa karşı Nijerya, Benin ve Nijer'den ortak adım, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Nijer ve Benin, sınırlarda yaşanan kaçakçılığa karşı ortak komite ve devriye kurulması konusunda anlaştı.

Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, "Sınırlarda kaçakçılığı önlemek için polis, gümrük servisi ve göçmenlik ofisi yetkililerinin dahil olacağı bir ortak devriye ekibi kurulması kararı alındı." dedi.

"Üçlü Kaçakçılıkla Mücadele Komitesi" adıyla oluşturulan ekip, üç ülke arasındaki sınırlarda güvenliğin arttırılması ve ticari malların geçişlerinin kontrol edilmesi görevlerini yürütecek.

Üç ülke arasında ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik de adımlar atıldı. Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) belgesi olduğu müddetçe bu ülkeler arasında sınır geçişlerine izin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Batı Afrika'nın en önemli ülkelerinden Nijerya, ağustosta ekonomik ve güvenlik gerekçeleriyle Benin ve Nijer gibi komşu ülkelerle sınırlarını ticari malların geçişine kapatmıştı.

Nijerya, Afrika, Nijer, Benin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Putin: Türkiye ile Suriye'deki ihlallere fiili müdahale etmek konusunda anlaştık
Eski CHP milletvekili Yılmaz Ateş, partisinden ihraç edildi Son dakika: Gözaltına alınan Şaban Vatan ve gazeteciler adli kontrolle serbest bırakıldı Karamollaoğlu'ndan Rabia Naz'ın babasının gözaltına alınmasına tepki: Adeta gözdağı vermektedirler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 06:39:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçakçılığa karşı Nijerya, Benin ve Nijer'den ortak adım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]