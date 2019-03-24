Kaçakçılık
35 dakika önce
Trabzon Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada gümrük kaçağı 550 paket sigara ile 26 şişe içki ele geçirildi.
Trabzon
Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada gümrük kaçağı 550 paket sigara ile 26 şişe içki ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir adreste yapılan aramada, gümrük kaçağı 150 paket sigara ve 26 şişe içki, İran
uyruklu bir şahsın üzerinde ise 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Çalışmada, Kaçakçılıkla Mücadele
Kanununa muhalefetten N.K. ile yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.
Şahısların işlemlerinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sürdüğü bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:38 Kaynak: AA
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