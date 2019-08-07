Kaçakçılık ekipleri 870 kilo sahte bandrollü tütün ele geçirdi
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 870 kilo sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:09 Kaynak: İHA
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 870 kilo sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirdi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, Etimesgut
ilçesi Kazımkarabekir
Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde 06 JUR 17 plakalı şüpheli araç durduruldu. Araçta yapılan aramada; 870 kilo sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli Sedat isimli kişiye işlem yapılarak hakkında tahkikat başlatıldı. - ANKARA
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