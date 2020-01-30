Kaçakçılık operasyonlarında 7 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kaçakçılık operasyonlarında 7 kişi yakalandı

6 saat önce

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 7 bin 950 paket kaçak sigara, 1600 kaçak puro, 142 litre kaçak içki, 1224 uyarıcı hap ve 76 paket kaçak pipo tütünü ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 7 bin 950 paket kaçak sigara, 1600 kaçak puro, 142 litre kaçak içki, 1224 uyarıcı hap ve 76 paket kaçak pipo tütünü ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesiyle ilgili kent merkezinde uygulama yaptı.

Uygulamada, şüphe üzerine durdurulan araçlarda yapılan aramada, 7 bin 950 paket kaçak sigara, 1600 kaçak puro, 142 litre kaçak içki, 1224 uyarıcı hap, 76 paket kaçak pipo tütünü ve 12 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kaçak malzemelerle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaçakçılık operasyonlarında 7 kişi yakalandı

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:09 Kaynak: AA
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