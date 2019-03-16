Son Dakika Haberleri: Kaçakçılık Operasyonu

Kaçakçılık Operasyonu

15 dakika önce

Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, çok sayıda saat, cinsel içerikli hap ve jel ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, çok sayıda saat, cinsel içerikli hap ve jel ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde, S.S'nin kente kaçak saat, cinsel içerikli hap ve değişik nitelikte kaçak eşya getireceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda şüphelinin ev, iş yeri ve çeşitli adreslere yaptığı aramalarda, bin 657 adet çeşitli markalarda kol saati, bin 4 muhtelif markalara ait telefon ara kablosu, bin 898 paket cinsel içerikli hap ve jel, 18 kutu güneş kremi, 9 kutu parfüm ele geçirdi.

S.S. ve babası B.S. ile A.B, gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:45 Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Teröristlerle Çıkan Çatışmada 2 Askerimiz Şehit Oldu, 8 Yaralımız Var Cami Kapısında Bekleyen Kişinin Katile Son Sözü "Merhaba Kardeşim" Oldu Ünlü Market Zinciri Adese, 3 Şubesini Daha Kapattı Yeni Zelanda Saldırganı Manifestoyu Katliamdan Önce Başbakanlık Ofisine Göndermiş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 14:00:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçakçılık Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]