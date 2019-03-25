Kaçakçılık Operasyonu
1 saat önce
Adana'da düzenlenen operasyonda 135 şişe kaçak içki, 134 paket kaçak sigara, bin 526 kaçak cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi.
Adana
'da düzenlenen operasyonda 135 şişe kaçak içki, 134 paket kaçak sigara, bin 526 kaçak cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mısır
Çarşısı'nda kaçak ürün satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çarşıya baskın yapan polis 3 tezgahta 135 şişe sahte içki, 134 paket kaçak sigara, 7 kaçak puro, bin 526 adet cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi.
Tezgah sahipleri ise gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:30 Kaynak: İHA
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