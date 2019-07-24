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Kaçakçılık operasyonu

1 saat önce

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyon ile yüklü miktarda kaçak sigara, puro ve tütün yakaladı.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyon ile yüklü miktarda kaçak sigara, puro ve tütün yakaladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 15-18 Temmuz tarihleri arasında, Küçükçekmece ve Fatih ilçelerinde yürütülen çalışma ile metruk binalar ve hanlarda saklanmakta olan kaçak tütün mamulü ürünlere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında, 7 bin 850 adet gümrük kaçağı sigara, 10 bin adet gümrük kaçağı puro, 30 kilogram gümrük kaçağı sigara tütünü, 850 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 10 bin adet için tütün doldurulmuş makaran ve nakil işlemlerinde kullanılan 3 adet araca el konuldu.
Kaçakçıların kargo acenteleri ile anlaştığı, diğer illeren getirdikleri kaçak sigaralara yasal kargo görünümü verdikleri ve paketlerin üst kısmını da kumaş parçaları ile kapatarak gizlemeye çalıştıkları tespit edildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, suçüstü yakaladıkları Mehmet Hanefi G. (29), Murat T. (52), Kemal A. (39), Mustafa T. (39) ve Şirin D. (34)'yi gözaltına alarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.
5 şüpheli buradaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaçakçılık operasyonu
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:09 Kaynak: AA
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