Kaçakçılık operasyonu
1 saat önce
Adana'da bir kamyonetin kasasında 5 bin litre menşei belli olmayan motor yağı ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:24 Kaynak: AA
Adana'da bir kamyonetin kasasında 5 bin litre menşei belli olmayan motor yağı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Z.A. yönetimindeki 09 S 8823 plakalı kamyoneti, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolundaki uygulama noktasında durdurdu.
Araçta yapılan aramada, plastik tanklar içinde 5 bin litre menşei belli olmayan motor yağı ele geçirildi.
Polis, sürücü Z.A'yı gözaltına aldı.
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