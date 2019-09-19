Kaçakçılık operasyonu

Adana'da bir kamyonetin kasasında 5 bin litre menşei belli olmayan motor yağı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Z.A. yönetimindeki 09 S 8823 plakalı kamyoneti, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolundaki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, plastik tanklar içinde 5 bin litre menşei belli olmayan motor yağı ele geçirildi.

Polis, sürücü Z.A'yı gözaltına aldı.