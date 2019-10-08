Kaçakçılık operasyonu

Kayseri'de 4 bin 500 kaçak kozmetik ürünü ve elektronik eşya ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerle mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekiplerin 3 adrese düzenlediği operasyonda, 4 bin 500 kaçak kozmetik ürünü ve elektronik eşya bulundu.

Şüpheliler F.S, M.S. ve İ.S, gözaltına alındı.