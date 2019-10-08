Kaçakçılık operasyonu
1 saat önce
Kayseri'de 4 bin 500 kaçak kozmetik ürünü ve elektronik eşya ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:12 Kaynak: AA
Kayseri'de 4 bin 500 kaçak kozmetik ürünü ve elektronik eşya ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerle mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Ekiplerin 3 adrese düzenlediği operasyonda, 4 bin 500 kaçak kozmetik ürünü ve elektronik eşya bulundu.
Şüpheliler F.S, M.S. ve İ.S, gözaltına alındı.
PKK/KCK adına polise molotof ve EYP atan 6 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin operasyon planıyla ilgili cevabı bilinmeyen 5 soru Önü otomobil, arkası at arabası olan araç trafikten men edildi Finlandiyalı uzman, Kayseri'deki 7,5 milyon yıllık fosili inceleyecek