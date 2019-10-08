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Kaçakçılık operasyonu

1 saat önce

Kayseri'de 4 bin 500 kaçak kozmetik ürünü ve elektronik eşya ele geçirildi.

Kayseri'de 4 bin 500 kaçak kozmetik ürünü ve elektronik eşya ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerle mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekiplerin 3 adrese düzenlediği operasyonda, 4 bin 500 kaçak kozmetik ürünü ve elektronik eşya bulundu.

Şüpheliler F.S, M.S. ve İ.S, gözaltına alındı.

Kaçakçılık operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:12 Kaynak: AA
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