Kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 15 bin 290 bıçak, 621 şemsiye, 1415 çakmak ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığı önlemeye yönelik kent merkezinde çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada gümrük kaçağı 15 bin 290 bıçak, 621 şemsiye, 1415 çakmak ele geçirdi.

Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.