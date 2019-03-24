Son Dakika Haberleri: Kaçakçılık Operasyonu - İstanbul

Kaçakçılık Operasyonu - İstanbul

9 dakika önce

İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık kanuna muhalefet suçuna yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, Zeytinburnu ve Maltepe'de 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 425 litre elektronik sigara likiti, 12 bin 585 adet likit, 110 elektronik sigara, 2 bin 322 elektronik sigara parçası, 4 bin 982 elektronik sigara ve içki şişesi, 422 bin 800 içki kapağı, 400 içki etiketleri, 8 kilo 750 gram keratin, 370 saç kremi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, adli işlem başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:56 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhur İttifakı Mitingi Nedeniyle Avrasya Tüneli ve Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı Kabinde Kıyafet Deneyen Kadını Görüntüleyen Sapığa Hapis Cezası Eski Eşinin Sözlendiğini Duyunca Dehşet Saçtı! 1 Ölü 1 Yaralı İstanbul Havalimanı'nda Vardiyalarla Birlikte 3 Bin Taksici Çalışacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 11:05:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçakçılık Operasyonu - İstanbul
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]