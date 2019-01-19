Son Dakika Haberleri: Kaçakçılık Operasyonunda 11 Tutuklama

Kaçakçılık Operasyonunda 11 Tutuklama

1 saat önce

Van merkezli 6 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 kişi tutuklandı.

Kaçakçılık Operasyonunda 11 Tutuklama, System.String[]
Van merkezli 6 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2017'de düzenlenen 17 operasyonda ele geçirilen 560 bin 250 paket kaçak sigara ile 1 ton 754 kilogram kaçak nargile tütünüyle ilgili Van, İstanbul, Hakkari, Adana, Ağrı ve Batman'da çalışma başlatıldı.


Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Van'da 34, Hakkari'de 2, İstanbul, Adana, Ağrı ve Batman'da 1 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 21'i emniyetteki ifadelerinin ardından, 5'i de savcılıkça serbest bırakıldı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 11'i tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:35 Kaynak: AA

Batman, Van, Güncel
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